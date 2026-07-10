Una giovane donna è stata aggredita e sfregiata da un uomo in una stazione della metropolitana. L’incidente si è verificato durante un pomeriggio di shopping, causando ferite al volto della vittima. La 22enne ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio sull’accaduto. La vicenda ha riacceso le discussioni sulla sicurezza nei mezzi pubblici, con l’attenzione rivolta alle condizioni di tutela dei passeggeri. La polizia sta indagando sull’episodio.

Un pomeriggio di shopping e spensieratezza nel cuore della metropoli si è trasformato in un incubo di inaudita ferocia, riaccendendo con forza il dibattito sulla sicurezza all’interno delle linee metropolitane cittadine. Una giovane di ventidue anni è rimasta vittima di una brutale e immotivata aggressione, culminata in uno sfregio al volto che le ha provocato profonde ferite e un gravissimo trauma psicologico. La ricostruzione dei fatti è stata dettagliata dalla stessa ragazza durante la formalizzazione della denuncia contro il suo aggressore, identificato dalle forze dell’ordine nel ventisettenne algerino Mohamed Saidi, immediatamente bloccato e tratto in arresto con pesanti accuse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È andata così”. Sfregiata da Mohammed Saidi in stazione: la 22enne rompe il silenzio

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