Kylie Jenner ha annunciato il ritorno della collaborazione tra Khy e Frankies Bikinis con una nuova capsule chiamata Fever Dream. La collezione comprende costumi da bagno e capi ispirati agli anni Duemila, con stampe leopardate, dettagli chrome e stile Y2K. La linea, definita “hot dell’estate”, sarà disponibile ovunque e rappresenta un mix di tendenze nostalgiche e moderne.

Kylie Jenner ha appena annunciato il ritorno della collaborazione tra Khy e Frankies Bikinis, dando vita a Fever Dream, una nuova capsule che sembra uscita direttamente da una vacanza a Malibu nei primi anni Duemila. Bikini leopardati, stampe camouflage, dettagli metallici e silhouette super bombshell raccontano un’estetica che mescola nostalgia Y2K, glamour hollywoodiano e quella sensualità effortless che Kylie continua a trasformare in un trend. La collezione sarà disponibile dal 14 luglio, ma online ha già iniziato a far parlare di sé. E il motivo è semplice: sembra avere tutto quello che serve per diventare il nuovo uniforme delle vacanze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Kylie Jenner rilancia Khy con la capsule swim più hot dell’estate: leopardato, chrome e bikini Y2K sono il mix che vedremo ovunque

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