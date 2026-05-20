Kylie Jenner tra PVC e maxi scollature | la collezione KHY è già virale

Da dilei.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, la fondatrice di KHY ha condiviso diversi scatti sui suoi canali social, attirando l’attenzione degli utenti. Le immagini mostrano Kylie Jenner indossare capi in PVC e abiti con scollature ampie, creando un effetto visivo molto deciso. La collezione, che porta il suo nome, sta già facendo discutere e si sta diffondendo rapidamente online. Le foto sono state scattate in ambienti diversi, mettendo in risalto dettagli di abbigliamento e accessori scelti per questa linea.

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Negli ultimi giorni la fondatrice di KHY, Kylie Jenner, ha pubblicato una serie di scatti che hanno immediatamente monopolizzato , commenti e TikTok, riportando al centro della conversazione uno dei suoi territori preferiti: quello della sensualità calibrata al millimetro, costruita attraverso silhouette aderentissime, latex lucidissimo e styling studiati per diventare virali nel giro di poche ore. Kylie Jenner trasforma il PVC nel nuovo fetish glamour. Il look che ha fatto esplodere i social è senza dubbio quello in latex nero lucido. Un abito lungo, strettissimo, quasi seconda pelle, con spalline sottili e una maxi scollatura profondissima che scolpisce completamente il busto. 🔗 Leggi su Dilei.it

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