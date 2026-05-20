Kylie Jenner tra PVC e maxi scollature | la collezione KHY è già virale

Negli ultimi giorni, la fondatrice di KHY ha condiviso diversi scatti sui suoi canali social, attirando l’attenzione degli utenti. Le immagini mostrano Kylie Jenner indossare capi in PVC e abiti con scollature ampie, creando un effetto visivo molto deciso. La collezione, che porta il suo nome, sta già facendo discutere e si sta diffondendo rapidamente online. Le foto sono state scattate in ambienti diversi, mettendo in risalto dettagli di abbigliamento e accessori scelti per questa linea.

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