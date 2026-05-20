Kylie Jenner tra PVC e maxi scollature | la collezione KHY è già virale
Negli ultimi giorni, la fondatrice di KHY ha condiviso diversi scatti sui suoi canali social, attirando l’attenzione degli utenti. Le immagini mostrano Kylie Jenner indossare capi in PVC e abiti con scollature ampie, creando un effetto visivo molto deciso. La collezione, che porta il suo nome, sta già facendo discutere e si sta diffondendo rapidamente online. Le foto sono state scattate in ambienti diversi, mettendo in risalto dettagli di abbigliamento e accessori scelti per questa linea.
Negli ultimi giorni la fondatrice di KHY, Kylie Jenner, ha pubblicato una serie di scatti che hanno immediatamente monopolizzato , commenti e TikTok, riportando al centro della conversazione uno dei suoi territori preferiti: quello della sensualità calibrata al millimetro, costruita attraverso silhouette aderentissime, latex lucidissimo e styling studiati per diventare virali nel giro di poche ore. Kylie Jenner trasforma il PVC nel nuovo fetish glamour. Il look che ha fatto esplodere i social è senza dubbio quello in latex nero lucido. Un abito lungo, strettissimo, quasi seconda pelle, con spalline sottili e una maxi scollatura profondissima che scolpisce completamente il busto. 🔗 Leggi su Dilei.it
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