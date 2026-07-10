kylie jenner fa impazzire il web con le sue nuove foto in bikini

Kylie Jenner ha condiviso nuove foto in bikini sui social media, attirando molta attenzione online. La modella e influencer continua a mantenere un grande seguito, indipendentemente dalla sua associazione con una famiglia nota e dal suo fidanzato, attore di Hollywood. Le immagini pubblicate mostrano il suo aspetto in costume da bagno, generando commenti e reazioni tra i follower. La presenza sui social media di Jenner si conferma come elemento centrale della sua attività pubblica.

Kylie Jenner è uno dei volti più popolari del momento negli Stati Uniti e non solo. Attraverso la sua presenza sui social ha costruito un personaggio in grado di brillare anche senza il supporto della sua popolare e potente famiglia o del suo famoso fidanzato, la stella del cinema Timothée Chalamet. Le sue foto social fanno sempre il giro del web, rilanciate, promosse, condivise sia dalle donne che sognano di avere il suo look che dagli uomini, che vorrebbero prendere il posto di Chalamet al suo fianco. L'ultimo esempio sono gli scatti pubblicati su Instagram in cui si mostra in bikini. Ma queste immagini non sono quelle di una ragazza in vacanza, ma di un'imprenditrice che sa sempre come far parlare di sé e dei suoi prodotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Kylie Jenners $5M Diamond Ear Cuff Breaks the Internet

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