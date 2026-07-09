Kylie Jenner i suoi nuovi bikini stanno già facendo impazzire il web

Kylie Jenner ha lanciato una nuova collezione di bikini, che sta rapidamente diventando virale online. La linea è il risultato di una collaborazione con Francesca Aiello, e segue il successo della prima capsule. La collezione si ispira agli stili degli anni Novanta e Duemila, rivisitati in chiave moderna. I nuovi modelli stanno attirando molta attenzione sui social, con numerosi utenti che condividono foto e commenti positivi.

Dopo il successo della prima capsule, Kylie Jenner e Francesca Aiello tornano a disegnare insieme una collezione che interpreta uno dei trend più forti dell’estate: il ritorno di un’estetica anni Novanta e Duemila riletta in chiave contemporanea. Una collezione che alterna nostalgia e innovazione, recuperando dettagli iconici del beachwear californiano e aggiornandoli con tagli più audaci e materiali dall’effetto quasi liquido. Drappeggi, arricciature e finiture metalliche impreziosiscono bikini e interi, mentre il motivo leopardato viene reinterpretato con profili cromati che accentuano l’estetica rétro-futuristica della collezione. Accanto... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Kylie Jenner Stuns in Tiny Black Bikini | Beach Vacation Glam & Fashion Evolution

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