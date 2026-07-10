Killer democratici

L’attentatrice di Monte Carlo, accusata di aver tentato di uccidere un oligarca ucraino e la sua famiglia, è stata uccisa a Kiev. La donna, identificata come Anastasiia Berezovska, è stata colpita durante un’operazione delle forze di sicurezza. L’attentato era avvenuto in un appartamento di lusso, dove si trovavano le vittime. La polizia ha confermato la morte della presunta responsabile.

La presunta attentatrice di Monte Carlo, Anastasiia Berezovska, che ha cercato di uccidere un oligarca ucraino e la sua famiglia, è stata uccisa a Kiev. In poche ore sono stati arrestati i due assassini, entrambi dei servizi segreti. E hanno subito confessato. Ma ci prendono per cretini? Chiara Biasini via email Gentile lettrice, sì, gli ucraini e i giornali occidentali ci prendono per cretini, da anni. La trama è un classico: prima ti ingaggio per un lavoro sporco, poi ti uccido, così evito che in futuro tu riveli cose compromettenti per il governo. Intanto la polizia arresta subitissimo “gli assassini dell’assassina” e così il governo si pone in posizione inappuntabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Rapper Killer Mike vs politics

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