la remigrazione manda in tilt i democratici

Durante le celebrazioni del 25 aprile, i discorsi si sono concentrati su temi legati alla storia e alla memoria, ma nelle ore successive il Partito Democratico ha chiesto di bloccare la manifestazione prevista per sabato a Bologna. La richiesta è arrivata in seguito a una serie di dichiarazioni e prese di posizione che hanno suscitato reazioni da parte degli organizzatori e di altri esponenti politici. La questione ha acceso un dibattito sulla libertà di manifestare e le misure di sicurezza.

Non molti giorni fa i sinceri democratici hanno sfilato in piazza per celebrare la libertà e la fine della dittatura. E adesso, puntualissimi, in nome della medesima libertà che cosa fanno? Chiedono censure, pretendono di cancellare una manifestazione pacifica e regolarmente autorizzata. Trattasi dell’evento in programma sabato a Bologna, piazza Galvani, organizzato dal comitato Remigrazione e riconquista e regolarmente autorizzato dalle autorità. Cosa di cui, però, alla sinistra emiliana sembra non importare nulla. Maurizio Gaigher, consigliere comunale del Pd, dice in consiglio comunale che bisognerebbe «impedire» la manifestazione. A suo...🔗 Leggi su Laverita.info

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