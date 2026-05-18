Elezioni Maria Natale incontra i Giovani Democratici

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio alle 16, presso la sezione del Partito Democratico di San Nicola la Strada, si svolgerà un incontro tra la candidata sindaca Maria Natale e i candidati della Gioventù Democratico, Gennaro Minutolo e Sarah Serra. La riunione è rivolta ai membri del partito e ai giovani interessati alla campagna elettorale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ai contenuti specifici dell'incontro o alle discussioni previste.

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Lunedì 18 maggio, alle 16, presso la sezione del Partito Democratico di San Nicola la Strada, si terrà un incontro con la candidata sindaca Maria Natale e con i candidati della giovanile del Partito Democratico Gennaro Minutolo e Sarah Serra. All’iniziativa prenderanno parte anche la Segretaria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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