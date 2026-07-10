Anan Khalaili è arrivato a Milano per completare le formalità burocratiche e firmare il contratto con l’Inter. L’esterno israeliano si sta trasferendo in Italia, dove dovrebbe iniziare la sua avventura con i Campioni d’Italia. Si attendono ulteriori dettagli sulla firma e sulla presentazione ufficiale.

di Alberto Petrosilli L’esterno israeliano Khalaili arriva in Italia per completare l’iter burocratico e firmare il contratto con i Campioni d’Italia. L’avventura di Anan Khalaili con la maglia dell’ Inter sta per iniziare ufficialmente. Dopo la definizione dell’accordo nella giornata di ieri, il talento israeliano ha preparato rapidamente il trasferimento verso Milano, lasciando Bruxelles a bordo di un jet privato diretto all’aeroporto di Linate. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Ad attenderlo ci saranno i primi tifosi e i cronisti pronti a raccogliere le immagini del suo arrivo in Italia. Lo stesso giocatore ha condiviso sui propri profili social uno scatto dall’interno dell’aereo, testimoniando l’inizio della nuova avventura. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili è pronto per l’Inter: il nuovo colpo nerazzurro sbarca a Milano – FOTO

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Inter, fatta per Khalaili cifre e dettagli dell'accordo

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