Un giocatore ha manifestato l’intenzione di trasferirsi a Milano, mentre la sua società sta valutando un’offerta. L’interessamento di un club italiano si sta concretizzando, con le trattative che sembrano in fase avanzata. Le prossime ore potrebbero determinare il successo dell’operazione, che coinvolge anche le valutazioni sul rilancio finanziario e sportivo del trasferimento. Non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo e non sono state comunicate ufficialità.

di Alberto Petrosilli L’Union Saint-Gilloise riflette sull’offerta, mentre Khalaili ha già espresso la volontà di trasferirsi a Milano. L’ Inter è sempre più vicina ad Anan Khalaili e le prossime ore potrebbero risultare decisive per la fumata bianca. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha aumentato la propria proposta economica, presentando all’ Union Saint-Gilloise un’offerta da 23 milioni di euro più bonus, ora al vaglio della società belga. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La dirigenza dell’Union sta valutando attentamente il rilancio, ma un elemento potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa: la volontà del calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili a un passo dall’Inter: il rilancio nerazzurro può essere decisivo

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