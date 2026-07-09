Khalaili a un passo dall’Inter | il rilancio nerazzurro può essere decisivo

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giocatore ha manifestato l’intenzione di trasferirsi a Milano, mentre la sua società sta valutando un’offerta. L’interessamento di un club italiano si sta concretizzando, con le trattative che sembrano in fase avanzata. Le prossime ore potrebbero determinare il successo dell’operazione, che coinvolge anche le valutazioni sul rilancio finanziario e sportivo del trasferimento. Non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo e non sono state comunicate ufficialità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Alberto Petrosilli L’Union Saint-Gilloise riflette sull’offerta, mentre Khalaili ha già espresso la volontà di trasferirsi a Milano. L’ Inter è sempre più vicina ad Anan Khalaili e le prossime ore potrebbero risultare decisive per la fumata bianca. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha aumentato la propria proposta economica, presentando all’ Union Saint-Gilloise un’offerta da 23 milioni di euro più bonus, ora al vaglio della società belga. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La dirigenza dell’Union sta valutando attentamente il rilancio, ma un elemento potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa: la volontà del calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

khalaili a un passo dall8217inter il rilancio nerazzurro pu242 essere decisivo
© Internews24.com - Khalaili a un passo dall’Inter: il rilancio nerazzurro può essere decisivo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Inter punta sul futuro: Anan Khalaili è a un passo dal club nerazzurro. Ecco le cifre dell’affare

Anan Khalaili a un passo dall’Inter: le cifre e il punto sulla trattativaL’esterno israeliano è molto vicino all’Inter dopo l’accordo raggiunto con il club belga, che si prepara a cederlo.

Temi più discussi: Inter-Khalaili, accordo a un passo: l'esterno spinge per Milano; Khalaili fa un altro passo verso l’Inter: ecco perché. E fissate le visite mediche per Provedel; L'Inter su Khalaili, la mossa dell'Union: l'offerta del Como per pressare i nerazzurri; Khalaili fa un altro passo verso l’Inter: ecco il dettaglio di oggi che lo avvicina ai nerazzurri.

khalaili a un passoKhalaili a un passo dall’Inter: il rilancio nerazzurro può essere decisivoL’Union Saint-Gilloise riflette sull’offerta, mentre Khalaili ha già espresso la volontà di trasferirsi a Milano L’Inter è sempre più vicina ad Anan Khalaili e le prossime ore potrebbero risultare dec ... msn.com

khalaili a un passoInter-Khalaili, accordo a un passo: l'esterno spinge per MilanoLe dinamiche del calciomercato sanno modificare i piani estivi delle squadre e la gestione dei singoli atleti, come dimostra il caso di Anan ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web