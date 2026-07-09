Khalaili Inter tutti i dettagli e le cifre del colpo nerazzurro | contratto di 5 anni arriva sabato

L’Inter ha concluso un accordo di cinque anni con un nuovo attaccante, che arriverà in città sabato. La trattativa ha subito un’accelerazione nel mercato e rappresenta un intervento importante nel settore offensivo della squadra. I dettagli economici del contratto non sono stati resi noti, ma l’operazione è considerata una delle più rilevanti di questa sessione di mercato. Seguiranno aggiornamenti su eventuali sviluppi e ufficializzazioni.

Inter News 24 Khalaili Inter, tutti i dettagli e le cifre del colpo nerazzurro: contratto di 5 anni. Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter fa registrare una decisiva accelerata per il reparto offensivo. La dirigenza milanese ha ufficialmente chiuso l’operazione per portare in Italia Anan Khalaili, raggiungendo il totale accordo con i belgi dell’ Union Saint-Gilloise. Il calciatore andrà a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Cristian Chivu in vista della nuova stagione. Le cifre dell’accordo con l’Union Saint-Gilloise. La società milanese ha definito l’operazione sulla base di un investimento economico importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

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