Khalaili all’Inter parla il padre | Sapevo sarebbe arrivato a certi livelli ma a 22 anni all’Inter non ci avrei creduto

Da internews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore israeliano del 2004 ha completato le visite mediche a Milano dopo l’accordo con una squadra belga. Il padre ha detto di aver previsto che il figlio potesse raggiungere certi livelli, ma non si aspettava che a 22 anni si trasferisse all’Inter. L’esterno destro ha lasciato il club belga per trasferirsi in Italia.

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di Paolo Moramarco Khalaili è arrivato a Milano per le visite mediche dopo l’accordo con l’Union Saint-Gilloise; il padre racconta le emozioni. L’ Inter ha ufficialmente messo le mani su Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 proveniente dall’ Union Saint-Gilloise, che oggi è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche. L’operazione, destinata a diventare la più costosa nella storia del calcio israeliano, è stata commentata dal padre del giocatore in un’intervista a Haaretz, sottolineando l’importanza e la portata del trasferimento. Con la firma in arrivo, Khalaili diventerà ufficialmente il calciatore israeliano più costoso di sempre, superando i record precedenti di Munas Dabbur (Siviglia-Salisburgo, 17 milioni), Oscar Gloukh (Salisburgo-Ajax, 15 milioni) e altri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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