Inter Khalaili è arrivato a Milano | il post social | Già fissate le visite

L'esterno destro israeliano è arrivato oggi a Milano, dopo aver concluso un accordo con il club di Serie A. La trattativa si è sbloccata giovedì, con una proposta da 25 milioni di euro più bonus. Nei prossimi giorni, il giocatore effettuerà le visite mediche presso la struttura del nuovo club. La notizia è stata condivisa sui social dal club, confermando l'ingaggio.

L'Inter abbraccia Anan Khalaili. Dopo aver sbloccato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise nella giornata di giovedì grazie alla proposta da 25 milioni di euro più bonus l'esterno destro israeliano è arrivato oggi a Milano, dove nel weekend effettuerà le visite mediche. In seguito firmerà un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro all'anno e si unirà al gruppo proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima., L'USG aveva sempre detto di volere 30 milioni e ha deciso di accettare solo la terza offerta interista, dopo un incontro faccia a faccia tra le due società. Le prime due erano state di 20 milioni più bonus e di 23 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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