L’esterno destro israeliano è arrivato a Milano e ha svolto subito le visite mediche e i controlli di idoneità al Coni. L’Inter ha concluso l’accordo con l’Union Saint-Gilloise per circa 25 milioni di euro più bonus. Dopo aver sbloccato la trattativa giovedì, il giocatore ha firmato il contratto e si è presentato presso la sede del club. Non sono stati ancora comunicati dettagli su stipendio e durata del contratto.

L'Inter abbraccia Anan Khalaili. Dopo aver sbloccato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise nella giornata di giovedì grazie alla proposta da 25 milioni di euro più bonus l'esterno destro israeliano è arrivato oggi a Milano, e si è subito sottoposto alle visite mediche di rito e all'idoneità al Coni. In seguito firmerà un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro all'anno a salire fino a 2,2 milioni prima dell'annuncio ufficiale. Il 21enne si unirà al gruppo nerazzurro proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima., L'USG aveva sempre detto di volere 30 milioni e ha deciso di accettare solo la terza offerta interista, dopo un incontro faccia a faccia tra le due società. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, è arrivato Khalaili: subito visite e firma. I dettagli su costo e stipendio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Khalaili è arrivato a Milano: il post social | Già fissate le visiteL'esterno destro israeliano è arrivato oggi a Milano, dopo aver concluso un accordo con il club di Serie A.

Leggi anche: Inter, habemus Khalaili: domani visite e firma per il nuovo Dumfries | CM

Temi più discussi: Khalaili-Inter, è fatta! Al Saint-Gilloise 25 milioni più bonus, oggi le visite mediche; Inter, ecco il nuovo esterno Khalaili: prezzo e profilo del colpo dall'Union St. Gilloise; L'Inter ha il sostituto di Dumfries: è fatta per Khalaili, l'israeliano che in Champions League ha punito l'Atalanta. Cifre e dettagli; Inter, Khalaili è il dopo Dumfries: affare da oltre 25 milioni.

Anan #Khalaili è arrivato al CONI per sostenere le visite mediche con l’Inter @GianluVisco #Inter #Sportitalia x.com

Inter, è arrivato Khalaili: subito visite e firma. I dettagli su costo e stipendioL'Inter abbraccia Anan Khalaili. Dopo aver sbloccato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise nella giornata di giovedì grazie alla proposta da 25 milioni di euro più bonus l'esterno destro israeliano ... msn.com

Khalaili sbarca a Milano: visite (in corso) prima della firma con l’Inter | VIDEO CML'Inter è pronta ad ufficializzare Anan Khalaili: visite e firma per il laterale israeliano, atterrato questa mattina a Milano ... calciomercato.it

Calciomercato: l'Inter stringe per Khalaili, offerta Roma per Greenwood e accordo Milan-Gila reddit