Inter è arrivato Khalaili | subito visite e firma I dettagli su costo e stipendio

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’esterno destro israeliano è arrivato a Milano e ha svolto subito le visite mediche e i controlli di idoneità al Coni. L’Inter ha concluso l’accordo con l’Union Saint-Gilloise per circa 25 milioni di euro più bonus. Dopo aver sbloccato la trattativa giovedì, il giocatore ha firmato il contratto e si è presentato presso la sede del club. Non sono stati ancora comunicati dettagli su stipendio e durata del contratto.

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L'Inter abbraccia Anan Khalaili. Dopo aver sbloccato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise nella giornata di giovedì grazie alla proposta da 25 milioni di euro più bonus l'esterno destro israeliano è arrivato oggi a Milano, e si è subito sottoposto alle visite mediche di rito e all'idoneità al Coni. In seguito firmerà un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro all'anno a salire fino a 2,2 milioni prima dell'annuncio ufficiale. Il 21enne si unirà al gruppo nerazzurro proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima., L'USG aveva sempre detto di volere 30 milioni e ha deciso di accettare solo la terza offerta interista, dopo un incontro faccia a faccia tra le due società. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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