Paziente precipita dal quarto piano dell'ospedale di Brescia e muore | indagini in corso

Un uomo di 35 anni è deceduto dopo essere caduto dal quarto piano di un ospedale di Brescia. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sono in corso verifiche sulle modalità di sorveglianza e sul funzionamento delle procedure di gestione del paziente nel reparto. La dinamica dell’accaduto è ancora al centro delle analisi investigative.

Un 35enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano degli Spedali Civili di Brescia. Tra le piste più seguite ci sono sia il gesto volontario sia l'incidente: in corso accertamenti sulle procedure di sorveglianza e gestione del paziente all'interno del reparto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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