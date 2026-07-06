Un bambino di 10 mesi è morto dopo essere caduto dal lettone dei genitori nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La famiglia si trovava in casa al momento della tragedia. Non ci sono altre persone coinvolte. La scena è stata ispezionata dagli investigatori.

Un bimbo di 10 mesi è morto cadendo dal lettone dei genitori. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il piccolo è stato accompagnato in ospedale dalla madre. Arrivato in pronto soccorso i medici hanno tentato di rianimarlo, invano. La mamma ha raccontato che il bimbo è caduto dal lettone nonostante fossero stati messi dei cuscini a protezione del piccolo. All’arrivo in pronto soccorso il bambino era cianotico e i suoi battiti cardiaci erano flebili: il personale medico ha praticato la rianimazione per un’ora ma per il piccolo non c’è stato niente da fare. Sul decesso ora indagano i carabinieri: il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 10 mesi muore cadendo dal lettone a Bisceglie: indagini dei carabinieri

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ULTIM'ORA BIMBO DI 5 ANNI MUORE SOFFOCATO DA UN PEZZO DI WURSTEL DAVANTI AI GENITORI - CAGLIARI

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