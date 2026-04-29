Il 29 aprile 2011, Kate Middleton ha sposato il Principe William nell'Abbazia di Westminster. Ora, a 15 anni da quel giorno, si parla di un altro abito da sposa che avrebbe potuto indossare, ma che non è mai stato mostrato al pubblico. L'attenzione si concentra su questa scelta mancata, senza che siano state fornite dettagli ufficiali o immagini.

Ancora oggi, poi, lo splendido abito da sposa di Catherine realizzato da Sarah Burton e firmato Alexander McQueen, dalla silhouette in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, con omaggi alla Regina Elisabetta e chiaramente ispirato a quello di Grace Kelly, è preso come modello da tantissime donne e ragazze che si apprestano ad andare all'altare. Insomma, un evergreen immortale e per questo speciale. Un vestito da favola di cui, però, si sono versati e si continuano a versare fiumi di inchiostro. Analizzato e radiografato sotto ogni aspetto e punti di vista, in rete sono dedicate al modello pagine e pagine piene di articoli. L’abito doveva essere un simbolo, soprattutto per il Paese, dato che con quelle nozze si «sarebbe eletta» la futura Regina consorte sul trono britannico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton a 15 anni dal matrimonio da sogno: tutto sull'altro abito da sposa, quello che avrebbe potuto indossare e che non abbiamo mai visto

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