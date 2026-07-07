Kate Middleton è stata in visita in un ospedale pediatrico a Londra. Indossava un abito bianco con spacco e dettagli neri di Suzannah London. Durante il tour, ha salutato alcuni bambini ricoverati. A una domanda imbarazzante rivolta da un piccolo paziente, ha risposto con dolcezza.

Kate Middleton è andata in visita in un ospedale pediatrico a Londra. La Principessa del Galles indossava l’abito bianco con bordi neri di Suzannah London e mentre passava a salutare i piccoli pazienti ha ricevuto una domanda imbarazzante cui ha dato una risposta dolcissima. Kate Middleton, la visita all’ospedale pediatrico. Dopo averla vista a Wimbledon, Kate Middleton è ricomparsa in pubblico per una causa che le sta molto a cuore. Infatti, è tornata in un ospedale pediatrico a lei familiare, che sostiene da quasi un decennio. La Principessa del Galles, 44 anni, si è recata all’Evelina London Children’s Hospital per constatare di persona i nuovi sviluppi nell’assistenza ai pazienti e nel supporto alle famiglie offerti dalla struttura. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

© Dilei.it - Kate Middleton in ospedale, abito bianco con spacco e domanda imbarazzante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton, momento imbarazzante: durante l’incontro rischia l’incidenteDurante un evento pubblico, Kate Middleton ha rischiato un incidente mentre si trovava in compagnia di William e di Lord Jamie Lowther-Pinkerton.

Kate Middleton, il momento imbarazzante a Wimbledon. “È rimasta mortificata”A Wimbledon, Kate Middleton ha raccontato di essere rimasta mortificata per un incidente che coinvolge suo padre e l'ex tennista Tim Henman.

Temi più discussi: GB, Kate Middleton completa la 'Three Peaks Challenge' per beneficenza; Kate Middleton, la sfida delle tre vette per raccogliere fondi contro il cancro; Kate Middleton scala le vette più alte del Regno Unito per sostenere la lotta al cancro: Un’opportunità per esplorare la vita; Nell'ultima foto di Kate Middleton e i suoi figli c'è tanto amore (e un brand italiano).

Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha completato la Three Peaks Challenge, la sfida delle tre vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles in 24 ore, per sostenere l’ospedale Royal Marsden dove è stata curata per un tumore e stare accanto a quanti affro x.com

E il PR continua a dare - Kate Middleton ferma l'ascensione in montagna per confortare un ragazzo in sedia a rotelle reddit

La sorpresa natalizia di Kate Middleton all’ospedale dove è stata curata per il cancroKate Middleton ha scelto di portare il Natale dove, pochi mesi fa, ha affrontato il periodo più difficile della sua vita: l’ospedale in cui è stata curata per il cancro. Un albero di Natale, donato ... iodonna.it

Kate Middleton, cosa ha regalato per Natale all’ospedale dove ha curato il cancroKate Middleton ha fatto un regalo di Natale all’ospedale dove ha ricevuto le cure per il cancro, come gesto di gratitudine. Anche se il peggio sembra che sia passato, Kate Middleton non dimentica. Il ... fanpage.it