Kate Middleton c'è un abito vietato dal protocollo reale che ha dovuto eliminare dal suo armadio

Kate Middleton, spesso vista come un esempio di eleganza e sobrietà, ha recentemente dovuto eliminare dal suo guardaroba un abito che violava il protocollo reale. La decisione è stata presa per rispettare le regole stabilite dalla monarchia e mantenere un’immagine coerente con le aspettative pubbliche. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, che hanno sottolineato come anche le figure pubbliche più attente alle apparenze devono fare i conti con le norme ufficiali.

Kate Middleton viene considerata una principessa perfetta ma in quanti sanno che ha dovuto eliminare un preciso abito dal suo armadio quando è entrata nella Royal Family?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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