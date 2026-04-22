Durante un ricevimento a Buckingham Palace per il centenario della Regina Elisabetta, la duchessa di Cambridge ha attirato l’attenzione per il suo sguardo intenso e per un gesto considerato troppo confidenziale nei confronti del marito. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi membri della famiglia reale, con il ricevimento che ha segnato il centenario della sovrana nata nel 1926.

Kate Middleton è stata protagonista del ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il centenario della Regina Elisabetta, nata il 21 aprile 1926. La Principessa del Galles ha omaggiato la defunta Sovrana replicandone il look e con William è stata protagonista di un dolce siparietto, ma lo ha anche redarguito fulminandolo con lo sguardo. Kate Middleton, il look ispirato alla Regina Elisabetta. Kate Middleton e William sono tornati al lavoro dopo un mese di vacanza, anche se si erano mostrati in pubblico accanto al Re il giorno di Pasqua. La coppia si è presentata nuovamente al fianco di Carlo in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Elisabetta II.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, sguardo di fuoco e gesto troppo confidenziale con William

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