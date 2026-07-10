Kasia Smutniak ricorderà Pietro Taricone in un documentario | Ancora adesso mi sembra troppo presto

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kasia Smutniak lancerà un documentario intitolato MUSTANG, dedicato al primo viaggio in Nepal con l’allora compagna. La regista ha dichiarato che il progetto ripercorre quei momenti e rappresenta anche un percorso di elaborazione del lutto. Pietro Taricone è morto nel 2010. La regista ha aggiunto che ancora oggi le sembra troppo presto per parlare di questa perdita.

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La regista annuncia MUSTANG, un documentario in cui ripercorrerà il primo viaggio con l'allora compagna in Nepal. Pietro Taricone è morto nel 2010 e lei annuncia questo viaggio che è anche una riflessione sull'elaborazione del lutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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