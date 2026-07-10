Kasia Smutniak ricorderà Pietro Taricone in un documentario | Ancora adesso mi sembra troppo presto
Kasia Smutniak lancerà un documentario intitolato MUSTANG, dedicato al primo viaggio in Nepal con l’allora compagna. La regista ha dichiarato che il progetto ripercorre quei momenti e rappresenta anche un percorso di elaborazione del lutto. Pietro Taricone è morto nel 2010. La regista ha aggiunto che ancora oggi le sembra troppo presto per parlare di questa perdita.
La regista annuncia MUSTANG, un documentario in cui ripercorrerà il primo viaggio con l'allora compagna in Nepal. Pietro Taricone è morto nel 2010 e lei annuncia questo viaggio che è anche una riflessione sull'elaborazione del lutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Vent'anni dopo quel viaggio in Nepal con Pietro Taricone, Kasia Smutniak apre un cassetto pieno di ricordi sgranati. Dentro c'era una promessa mai dimenticata. Nasce così Mustang, il nuovo documentario dove la voce della figlia Sophie racconta come quell facebook
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