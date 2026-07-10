Kasia Smutniak ricorderà Pietro Taricone in un documentario | Ancora adesso mi sembra troppo presto

Notizia in breve

Kasia Smutniak lancerà un documentario intitolato MUSTANG, dedicato al primo viaggio in Nepal con l’allora compagna. La regista ha dichiarato che il progetto ripercorre quei momenti e rappresenta anche un percorso di elaborazione del lutto. Pietro Taricone è morto nel 2010. La regista ha aggiunto che ancora oggi le sembra troppo presto per parlare di questa perdita.