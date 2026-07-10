Muchova ha vinto contro Gauff al super tie-break del terzo set, dopo una partita molto combattuta. La tennista ha dichiarato di aver avuto difficoltà a respirare negli ultimi punti. La vittoria la porta a un passo dal raggiungimento di un risultato importante nella sua carriera. La sfida si è conclusa con un finale emozionante, caratterizzato da grande equilibrio e tensione.

Karolina Muchova si trova ad una sola vittoria dal sogno di un’intera carriera, dopo aver sconfitto l’americana Coco Gauff al super tie-break del terzo set dopo un match estremamente emozionante e spettacolare. La 29enne ceca, alla seconda finale Slam della carriera dopo quella persa nel 2023 contro Iga Swiatek al Roland Garros, insegue il suo primo titolo Major e giocherà sabato contro la connazionale Linda Noskova nell’ultimo atto di Wimbledon 2026. “ Sono ancora qui che provo ad assaporare tutto quello che è successo. È stata una battaglia incredibile e voglio semplicemente godermi questo momento. Giocare per la prima volta sul Centre Court è stata un’esperienza speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Karolina Muchova: “È stata una battaglia incredibile, nel finale non riuscivo più a respirare bene”

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Karolina Muchova è in finale a Wimbledon. Piegata Gauff dopo un vibrante super tie-breakKarolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon 2026 dopo aver sconfitto Coco Gauff in semifinale.

Temi più discussi: Karolina Muchova: È stata una battaglia incredibile, nel finale non riuscivo più a respirare bene; Muchova a un passo dal cielo: Ho giocato secondo le mie regole; Muchova annulla un match point e supera Gauff: la ceca vola in finale; Karolina Muchova ritrova una finale Slam: È stata una pura battaglia, ora voglio godermi quest’ultima partita.

Dio del Tennis che ultimamente mi tratti come il peggiore dei diavoli, fa in modo almeno che Karolina Muchova faccia quel che deve fare a Wimbledon, per favore. Anche oggi è stata delizia pura, sesta vittoria di fila sull'erba. x.com

Karolina Muchova colpo di volo in tuffo nel tiebreak del terzo set reddit

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