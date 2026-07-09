Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon 2026 dopo aver sconfitto Coco Gauff in semifinale. La partita si è conclusa in tre set con il punteggio di 6-2, 1-6 e 7-6, con un super tie-break vinto 12-10. La sfida è durata un'ora e 33 minuti.

Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon 2026. La tennista ceca esce vittoriosa da una rocambolesca semifinale contro Coco Gauff, vincendo in tre set con il punteggio di 6-2 1-6 7-6 (12-10 il super tie-break) dopo un’ora e trentatré minuti di gioco. Si tratta della seconda finale Slam della carriera per Muchova dopo quella al Roland Garros nel 2023 ed ora la ceca attende la vincente del match tra la connazionale Linda Noskova e l’ucraina Marta Kostyuk. Ottimo avvio di match per Muchova, che si procura due palle break nel terzo game e sulla seconda arriva l’errore di dritto di Gauff. Nel game successivo, però, l’americana ha l’occasione dell’immediato controbreak, ma Muchova è bravissima ad annullare entrambe le occasioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Karolina Muchova è in finale a Wimbledon. Piegata Gauff dopo un vibrante super tie-break

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