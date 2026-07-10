François Modesto non farà più parte della Juventus. Dopo un anno nel ruolo di direttore tecnico, ha raggiunto un accordo di separazione consensuale con il club. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il suo incarico. La notizia circolava da tempo, e ora è confermata con la firma dell’accordo.

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: François Modesto lascia la Juventus. L'ormai ex direttore tecnico ha raggiunto un accordo consensuale con il club, dopo un anno dal suo arrivo. Con l'uscita di Damien Comolli si è indebolita molto la posizione del dirigente, che nell'ultima stagione è stato il braccio operativo dell'ex ad sia sul campo che in sede di mercato in alcune circostanze. I rapporti fra Modesto e la Juve sono stati sempre integri: la fine del rapporto è avvenuta in un clima di massima collaborazione tra le parti. Possibile che per Modesto si aprano presto le porte di un altro club all'estero, mentre la Juve ha già accolto Massara come responsabile dell'area Sport per lavorare a riporto di Carnevali e con la collaborazione di Ottolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ora è ufficiale: Modesto lascia la Juventus. Accordo consensuale tra il dirigente e il club

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