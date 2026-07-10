juventus la procedura per la richiesta di materiale da tifo in curva sud per il 2026 27

La Juventus ha pubblicato le procedure ufficiali per richiedere materiale da tifo in Curva Sud per la stagione 202627. Il club ha diffuso un comunicato con le linee guida e le modalità per inoltrare le richieste, in vista della prossima stagione sportiva. La richiesta deve essere presentata seguendo le istruzioni indicate, che riguardano i tempi e le modalità di consegna. La procedura riguarda esclusivamente il materiale da tifo autorizzato per l’area specifica dello stadio.

Juventus, la procedura per la richiesta di materiale da tifo in Curva Sud per il 202627. Il comunicato ufficiale del club bianconero. In vista della nuova stagione sportiva, la Juventus ha pubblicato le linee guida e le modalità ufficiali per richiedere l’introduzione del materiale da tifo all’interno della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium. Se hai intenzione di portare allo stadio striscioni, bandiere, tamburi o megafoni, fai molta attenzione alla scadenza tassativa e alla procedura indicata dal club per ottenere il via libera dalle autorità. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Ecco la nota ufficiale con tutte le... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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