Informatizzazione nomine in ruolo docenti 2026 27 | la procedura da GaE e concorsi entro il 30 luglio è sempre corsa contro il tempo
Entro il 30 luglio si svolgeranno le procedure informatizzate per le nomine in ruolo degli insegnanti per l'anno scolastico 202627. La procedura coinvolgerà le graduatorie ad esaurimento e i concorsi, consentendo di completare i turni di nomina in poche settimane. Questa modalità digitale mira a coprire i posti autorizzati in modo più rapido rispetto al passato.
Nomine in ruolo docenti 202627: in poche settimane, grazie alla procedura informatizza, sarà possibile realizzare i turni di nomina utili per coprire i posti autorizzati. Questo è il dato ancora mancante, atteso nei prossimi giorni. Poi sarà “corsa contro il tempo” per organizzare i turni da GaE e concorsi per concludere entro il 30 luglio. Nel cronoprogramma illustrato ai sindacati questa è infatti la data stabilita (potrebbe ancora cambiare ma di pochi giorni). Per i posti comuni anche dopo il 30 luglio sarà possibile coprire i posti delle rinunce, mentre per i posti sostegno parte la fase di scorrimento della GPS sostegno prima fascia. Infatti dopo la fase 2 di ciascun turno i docenti nominati avranno 5 giorni di tempo per poter accettare o rifiutare, quindi bisogna considerare anche questo intervallo temporale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ISTRUZIONI NOMINE IN RUOLO 2026/27
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