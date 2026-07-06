Informatizzazione nomine in ruolo docenti 2026 27 | la procedura da GaE e concorsi entro il 30 luglio è sempre corsa contro il tempo

Nomine in ruolo docenti 202627: in poche settimane, grazie alla procedura informatizza, sarà possibile realizzare i turni di nomina utili per coprire i posti autorizzati. Questo è il dato ancora mancante, atteso nei prossimi giorni. Poi sarà “corsa contro il tempo” per organizzare i turni da GaE e concorsi per concludere entro il 30 luglio. Nel cronoprogramma illustrato ai sindacati questa è infatti la data stabilita (potrebbe ancora cambiare ma di pochi giorni). Per i posti comuni anche dopo il 30 luglio sarà possibile coprire i posti delle rinunce, mentre per i posti sostegno parte la fase di scorrimento della GPS sostegno prima fascia. Infatti dopo la fase 2 di ciascun turno i docenti nominati avranno 5 giorni di tempo per poter accettare o rifiutare, quindi bisogna considerare anche questo intervallo temporale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ISTRUZIONI NOMINE IN RUOLO 2026/27

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