La Juventus è preoccupata per le condizioni di Kenan Yildiz, che ha un problema al ginocchio. Il talento turco, tornato dai Mondiali con la sua nazionale, sta prendendo alcuni giorni di riposo, ma si valuta la possibilità di un intervento chirurgico. La società tiene sotto controllo l’evoluzione del suo infortunio, che potrebbe influenzare il suo ritorno in campo. La situazione rimane sotto osservazione alla Continassa.

La Juventus osserva con attenzione le condizioni della sua stella numero 10 Kenan Yildiz. Il talento turco, reduce dall’esperienza ai Mondiali con la sua nazionale, si sta godendo qualche giorno di riposo, ma il tema sulla sua condizione rimane centrale alla Continassa. Yildiz, già condizionato nel finale di stagione bianconero da una tendinopatia rotulea, infortunio che ha ridimensionato il suo ruolo da protagonista anche nella nazionale turca allenata da Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il giocatore ha convissuto con il problema anche durante il torneo internazionale, seguendo terapie specifiche per contenere il dolore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus in ansia per Yildiz: problema al ginocchio e ipotesi intervento

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