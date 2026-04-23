Juventus ansia Yildiz | ci sarà contro il Milan?

Da webmagazine24.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta vivendo giorni di preoccupazione per le condizioni di Kenan Yildiz, l’attaccante ha subito un infortunio e la sua presenza nella partita contro il Milan non è ancora certa. La sfida, valida per la 34ª giornata di Serie A, rappresenta un appuntamento chiave per la corsa alla Champions League. La società e i tifosi attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre si valutano le possibili soluzioni in vista del match.

(Adnkronos) – L'infortunio di Kenan Yildiz tiene in ansia la Juventus. L'attaccante bianconero è alle prese con un problema fisico che lo mette in dubbio per il big match contro il Milan, valido per la 34esima giornata di Serie A e a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions League. Yildiz ha infatti riportato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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