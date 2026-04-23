Juventus ansia Yildiz | ci sarà contro il Milan?

La Juventus sta vivendo giorni di preoccupazione per le condizioni di Kenan Yildiz, l’attaccante ha subito un infortunio e la sua presenza nella partita contro il Milan non è ancora certa. La sfida, valida per la 34ª giornata di Serie A, rappresenta un appuntamento chiave per la corsa alla Champions League. La società e i tifosi attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre si valutano le possibili soluzioni in vista del match.

(Adnkronos) – L'infortunio di Kenan Yildiz tiene in ansia la Juventus. L'attaccante bianconero è alle prese con un problema fisico che lo mette in dubbio per il big match contro il Milan, valido per la 34esima giornata di Serie A e a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions League. Yildiz ha infatti riportato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Yildiz ci sarà contro l’Atalanta? Novità importanti sull’infortunio del turco dopo l’allenamento odierno. Cos’è successo alla Continassa Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per SouléMercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Calciomercato Como, è sfida... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve, ansia Yildiz: ginocchio infiammato e lavoro a parte alla Continassa; Juventus in ansia per Kenan Yildiz: l'infiammazione al ginocchio non dà tregua, sabato giornata decisiva; Allarme Yildiz: Juventus in ansia, i numeri spiegano l'origine del problema al ginocchio; Juve in ansia per Kenan Yildiz: il turco ancora in dubbio per il Bologna. Pagina 1 | Da spalla di Yildiz alla Serie D: Toccato il punto più basso. Juve, se potessi tornare indietro…Nicolò Turco: La programmazione fa la differenza nel lavoro a Vinovo e Milanello. In Austria ho capito come in Italia i giovani non siano affatto protetti ... tuttosport.com Juventus in ansia per Kenan Yildiz: l'infiammazione al ginocchio non dà tregua, sabato giornata decisivaLa Juventus rischia concretamente di dover fare a meno di Kenan Yildiz per la prossima partita di campionato contro il Bologna, prevista per le 20.45 di domenica 19 aprile. E, fatto ancora più serio, ... calciomercato.com Nicolò #Turco, ex talento della #Juventus Next Gen, ha celebrato Kenan #Yildiz in un'intervista rilasciata a Tuttosport Il giovane centravanti ha descritto il turco come un vero predestinato fin dai primi allenamenti Oltre alle qualità tecniche, è emerso il lat - facebook.com facebook Verso Milan-Juventus, designato l'arbitro del match: ecco chi sarà #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com