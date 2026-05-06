La calciatrice della Juventus Women è stata sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro a seguito di un infortunio durante una partita contro la Roma. L'operazione è stata completata con successo, come comunicato ufficialmente dalla società. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni dell'atleta o sui tempi di recupero previsti.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, Beccari è stata operata al ginocchio sinistro dopo il brutto infortunio contro la Roma. Ecco come sta la giocatrice. E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di ricostruire del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro al quale si è sottoposto Chiara Beccari dopo l’infortunio contro la Roma. Ora inizierà un lungo recupero che porterà la giocatrice a ritornare a disposizione della Juventus Women solamente la prossima stagione. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COMUNICATO – « Chiara Beccari è stata sottoposta oggi, mercoledì 6 maggio 2026, a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale

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