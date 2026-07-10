Juventus asse con l’Udinese | nel mirino dei bianconeri anche Ekkelenkamp

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta negoziando con l’Udinese per diverse operazioni di mercato e tra i nomi considerati c’è anche quello di Ekkelenkamp. La società bianconera e il club friulano stanno discutendo alcuni trasferimenti, senza dettagli ufficiali sulle cifre o le modalità. Ekkelenkamp, centrocampista, è tra i giocatori valutati dal club torinese come possibile acquisto o scambio. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo agli accordi o alle tempistiche delle trattative.

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di Francesco Spagnolo La Juventus lavora con l’Udinese per diverse operazioni e tra i nomi valutati dal club bianconero c’è anche quello di Ekkelenkamp. Il calciomercato della Serie A entra nel vivo e le squadre iniziano a muoversi. In questo scenario, l’asse tra Torino e Udine rischia di diventare uno dei più caldi delle prossime settimane. I radar bianconeri si sono accesi con decisione sul Friuli, dove diversi profili si stanno mettendo in mostra per qualità tecnica e futuribilità. Non è un segreto che la dirigenza bianconera stia monitorando con estrema attenzione i gioielli della formazione friulana.. Tra i nomi sondati, secondo le informazioni de Il Messaggero Veneto, c’è anche Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista moderno capace di abbinare fisicità e doti inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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