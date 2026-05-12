Calciomercato Juve asse caldo col Real Madrid | anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri!

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del mercato calcistico, la Juventus ha intensificato i contatti con il Real Madrid per discutere di un possibile trasferimento. Tra i giocatori monitorati dai bianconeri figura anche Brahim Diaz, attaccante del club spagnolo. Le trattative sono in corso, ma ancora non sono stati raggiunti accordi ufficiali. La società juventina continua a lavorare per definire le operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

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