Sul fronte del mercato calcistico, la Juventus ha intensificato i contatti con il Real Madrid per discutere di un possibile trasferimento. Tra i giocatori monitorati dai bianconeri figura anche Brahim Diaz, attaccante del club spagnolo. Le trattative sono in corso, ma ancora non sono stati raggiunti accordi ufficiali. La società juventina continua a lavorare per definire le operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità. Le sue parole Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità. Le sue parole Malagò pronto per la FIGC: ieri l’incontro con la Meloni, ora la candidatura ufficiale! Le prossime mosse Roma Lazio, resta il nodo orario: non è ancora detto che si giocherà...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Calciomercato Juve, previsto un summit col Real Madrid: si parlerà di Brahim Diaz e Gonzalo Garcia. I dettaglidi Luca FiorettiCalciomercato Juve, la dirigenza prepara un nuovo vertice con gli spagnoli per trattare il ritorno in Italia di Brahim Diaz e il...

Real Betis-Real Madrid: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per lo scontro della Liga con Pitarch, Rudiger, Mendy e Brahim Diaz al via2026-04-24 21:09:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Real Madrid deve vincere stasera in casa del Real Betis per mantenere la pressione sul...

Argomenti più discussi: Ausilio: Gruppo pazzesco, Chivu fantastico. Vogliamo migliorare ancora; Il Genoa resta in Serie A: scatta in automatico il rinnovo di Daniele De Rossi; Calciomercato Juventus e Inter: Alisson e Curtis Jones nel mirino, asse caldo con il Liverpool; Juventus, asse di mercato con il Manchester City: Bernando Silva a zero, poi l’idea Reijnders.

Calciomercato Juve e Roma, si chiude a 20 milioni: via libera arrivatoProtagonisti di una rivalità storica, Juventus e Roma come l’anno scorso duelleranno punto a punto per qualificarsi alla prossima Champions League. Con i due pareggi contro Milan e Verona, i ... calciomercato.it