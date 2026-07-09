Juventus anche Kristensen nel mirino di Carnevali | l’Udinese fissa il prezzo

Da stilejuventus.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus avrebbe chiesto informazioni anche su Thomas Kristensen, difensore danese classe 2002 della Nazionale Under 21. La trattativa coinvolge anche il club friulano, che ha stabilito un prezzo di vendita per il giocatore. Oltre a Solet, Kristensen sarebbe tra i nomi presi in considerazione nei contatti tra le due società, secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non figura soltanto Solet nei dialoghi tra Juventus e Udinese. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni anche per Thomas Kristensen, difensore classe 2002 della Nazionale Under 21 danese. Il prezzo fissato dall’Udinese e il Milan sullo sfondo. Solet resta il nome più apprezzato dalla dirigenza bianconera, ma la valutazione del francese, compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe bloccare i dialoghi con l’Udinese. Proprio per questo motivo, Kristensen potrebbe rappresentare un’alternativa economicamente più accessibile: per il centrale danese, infatti, la dirigenza friulana chiede circa 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Juve avvia trattative segrete per Solet: cosa bolle in pentola

Video La Juve avvia trattative segrete per Solet: cosa bolle in pentola?

Notizie e thread social correlati

“Milan allo stadio per lui”: osservatore rossonero avvistato in Udinese-Torino. Kristensen nel mirinoDurante la partita tra Udinese e Torino, un osservatore del Milan è stato avvistato nello stadio.

Leggi anche: Molina nel mirino del Napoli, l’Atletico fissa il prezzo per la cessione

Temi più discussi: Mercato Udinese, per Solet e Kristensen bussa la Juventus; Messaggero Veneto: Solet e Kristensen, bussa la Juventus; La Juve piomba su Solet: incontro a sorpresa a Milano con i dirigenti dell’Udinese. Il piano di Carnevali; Atalanta: sondaggio per Kristensen dell'Udinese.

juventus anche kristensen nelJuve, 7 milioni per il Dibu non bastano, Milan su Kristensen, Totti, altro no ai FriedkinTra trattative che avanzano, negoziati ancora bloccati e clamorosi retroscena, il mercato continua a riservare sviluppi quotidiani. La Juventus avrebbe ormai definito l'intesa con Emiliano Dibu Mart ... it.blastingnews.com

juventus anche kristensen nelTMW - Non solo Muharemovic e Lucumi: la Juventus segue anche Kristensen in difesaIl nome di Thomas Kristensen dell'Udinese resta uno dei più attenzionati in sede di calciomercato italiano e internazionale. Il classe 2002 di Galten, Danimarca, è una delle ipotesi più calde anche pe ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web