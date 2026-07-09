Juventus anche Kristensen nel mirino di Carnevali | l’Udinese fissa il prezzo

La Juventus avrebbe chiesto informazioni anche su Thomas Kristensen, difensore danese classe 2002 della Nazionale Under 21. La trattativa coinvolge anche il club friulano, che ha stabilito un prezzo di vendita per il giocatore. Oltre a Solet, Kristensen sarebbe tra i nomi presi in considerazione nei contatti tra le due società, secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto.

Non figura soltanto Solet nei dialoghi tra Juventus e Udinese. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni anche per Thomas Kristensen, difensore classe 2002 della Nazionale Under 21 danese. Il prezzo fissato dall’Udinese e il Milan sullo sfondo. Solet resta il nome più apprezzato dalla dirigenza bianconera, ma la valutazione del francese, compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe bloccare i dialoghi con l’Udinese. Proprio per questo motivo, Kristensen potrebbe rappresentare un’alternativa economicamente più accessibile: per il centrale danese, infatti, la dirigenza friulana chiede circa 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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La Juve avvia trattative segrete per Solet: cosa bolle in pentola

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