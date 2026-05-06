Sul mercato calcistico, il difensore francese punta all’Inter mentre la Juventus si concentra sul giovane Muharemovic, di cui si discute la possibilità di riportarlo grazie a una clausola del 50%. Nel frattempo, a Napoli si registrano tensioni tra la gestione di Lukaku e l’allenatore, a causa di alcune decisioni prese sul suo impiego. Questi aggiornamenti pongono attenzione sulle strategie dei club per rafforzare le proprie rose.

? Cosa scoprirai Come farà la Juventus a riportare Muharemovic grazie alla clausola del 50%?. Perché la gestione di Lukaku a Napoli sta creando tensioni con Conte?. Quali sono le statistiche che mettono in crisi il progetto Milan-Leao?. Chi sono i difensori che la Juventus monitora per la ricostruzione?.? In Breve Juventus punta Muharemovic sfruttando la clausola del 50% per il ritorno a Torino.. Leao non segna da 65 giorni con soli 24 dribbling riusciti su 56.. Bastoni è vincolato da una clausola da 58 milioni di euro.. Napoli gestisce Lukaku con allenamenti separati dopo le tensioni con Conte.. Il mercato delle trasferte vede Thuram puntare esclusivamente verso l’Inter mentre la Juventus punta il profilo di Muharemovic per rinforzare la rosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato: Thuram punta all’Inter, la Juve punta su Muharemovic

JUVE IN ANSIA: THURAM SI FERMA! CONTUSIONE PRIMA DELL'INTER #juve #juventusnews24

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