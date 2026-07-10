La Juventus ha annunciato la creazione di una squadra Under 18, ripristinando la partecipazione a questa categoria dopo anni di assenza. Contestualmente, Claudio Chiellini è stato nominato a capo della nuova Area Next Gen, dedicata allo sviluppo del settore giovanile. La decisione mira a facilitare il passaggio dei giovani talenti dalla formazione alle squadre professionistiche, dopo un periodo in cui la società aveva preferito non iscrivere l’Under 18 per accelerare l’inserimento in categoria superiore.

Due grandi novità e un ritorno al passato nel settore giovanile della Juventus. Nasce la squadra Under 18, diversi anni dopo la scelta di non partecipare per consentire ai propri giovani di fare un passaggio più veloce in seconda squadra. La decisione viene rivista per una visione più complessiva, che fa riferimento al nuovo incarico di Claudio Chiellini: già a capo della Next Gen, il dirigente allargherà il raggio d’azione sulle squadre Under 20, Under 18 e sui calciatori in prestito, così da rendere la struttura più integrata possibile. Anche per questo il club gli ha rinnovato la fiducia, sottoponendogli un nuovo contratto fino al 2028.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, novità nel vivaio: nasce l'Under 18, Claudio Chiellini a capo della nuova Area Next Gen

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