Claudio Chiellini ha commentato la situazione della Juventus Next Gen, affermando che a volte le cose sembrano semplici ma in realtà non lo sono. La redazione piemontese di Tuttosport ha sottolineato che i risultati della squadra Under 23 si rifletteranno nel tempo e si vedranno negli anni successivi. La crescita della formazione giovanile viene considerata un processo lungo e complesso.

2026-04-27 17:04:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: “I risultati della Under 23 si vedranno negli anni”. “Penso di essere la persona più adatta a parlarne, visto che ho contribuito alla nascita otto anni fa della Juventus Under 23 e, a parte una parentesi al Pisa, l’ho sempre seguita da vicino. I risultati della Under 23 si vedranno negli anni, ci vuole tempo. A parte la Juventus che è partita otto anni fa, l’Atalanta ha iniziato da tre stagioni, due anni fa il Milan, una stagione fa l’Inter e si vedono già i risultati con i giocatori che sono cresciuti grazie a queste realtà. Per fare qualche nome: l’Atalanta ha formato Palestra e Bernasconi, il Milan ha Bartesaghi, i risultati dell’Inter si vedranno nel prossimo futuro; giocatori che arriveranno e faranno bene nei prossimi anni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “A volte sembra scontato, ma non lo è”, Claudio Chiellini esalta la Juve Next Gen

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