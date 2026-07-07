La Juventus ha nominato Frederic Massara come nuovo responsabile dell'area tecnica. Massara, ex direttore sportivo di Milan e Roma, assume il ruolo di Chief Football Officer. La nomina è stata decisa dal nuovo amministratore delegato e direttore generale, che ha scelto e nominato Massara per questa posizione. Contestualmente, il ruolo di Chiellini all’interno della squadra è stato modificato.

La Juventus accoglie Frederic Massara. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo ad e direttore generale, Giovanni Carnevali, che lo ha scelto e nominato per il ruolo di Chief Football Officer., Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come Francois Modesto, ormai ex direttore tecnico. Resta invece in carica il direttore sportivo Marco Ottolini., Mentre Giorgio Chiellini non è più il director of football strategy e assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, dedicandosi a mantenere i rapporti con le istituzioni calcistiche, in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, innesto in dirigenza: Massara a capo dell'area tecnica. Cambia il ruolo di Chiellini

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