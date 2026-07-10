La Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico François Modesto, dopo un anno di collaborazione. La separazione è stata comunicata ufficialmente dal club.

La Juventus e il direttore tecnico François Modesto si separano. Lo ha comunicato ufficialmente il club bianconero, annunciando che è stato raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del rapporto durato appena un anno. Un'altra novità nell'organigramma bianconero dopo l'arrivo di Massara. Di seguito la nota diffusa dalla società:, "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve-Modesto, è addio: ufficiale la risoluzione del contratto del dt

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Serie A - Modesto lascia la Juventus

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Juventus, risoluzione consensuale con il dt ModestoLa Juventus ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico François Modesto, con effetto immediato.

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