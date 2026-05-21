La squadra si sta preparando per il prossimo derby, con attenzione alle condizioni di alcuni giocatori infortunati e ai tempi di recupero. Sono state comunicate novità riguardo alla disponibilità di Thuram, Milik e Cabal, mentre si monitorano anche i giocatori diffidati. La formazione continua ad allenarsi alla Continassa, con sessioni dedicate alla preparazione tattica e fisica in vista della partita imminente. Le notizie ufficiali riguardano anche aggiornamenti su eventuali recuperi e scelte tecniche per l’incontro.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus quest’oggi si è allenata alla Continassa in vista del Derby della Mole in programma domenica sera: Spalletti ha ritrovato Milik e Cabal parzialmente in gruppo, ancora lavoro differenziato invece per Thuram. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri al lavoro verso il derby, novità su Thuram, Milik e Cabal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus, le ultime su Conceicao e Cabal verso il Lecce

Sullo stesso argomento

Allenamento Juve: Milik e Cabal parzialmente in gruppo, Thuram a parte. Le novità dalla Continassa a tre giorni dal Derby della Moledi Marco Baridon Allenamento Juve, novità importanti alla Continassa a tre giorni dalla sfida con il Torino con il parziale recupero in gruppo di...

Continassa Juve: i bianconeri tornano a lavorare alla Continassa, novità su Yildiz, Thuram e Holmdi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Si torna in campo alla Continassa. Dopo il meritato riposo, i bianconeri hanno riacceso i motori con un unico obiettivo: blindare l'Europa. Voi chi vorreste vedere titolare a metà campo in #JuveFiorentina: #Koopmeiners o #Thuram? x.com

Del Piero alla Continassa: i motivi e i retroscena dietro la visita al quartier generale dei bianconeri dell’ex capitano - videoDel Piero torna nel centro sportivo della Juventus per celebrare il trentennale dell’ultima Champions League vinta dai bianconeri Un’improvvisa ondata di forte emozione e nostalgia ha travolto il mond ... msn.com

Juventus, Del Piero alla Continassa incontra i giocatori: si celebra la Champions League del 1996Alessandro Del Piero, ex numero 10 e capitano della Juventus, oggi ha fatto visita alla Continassa. Il motivo è la celebrazione del trentennale della Champions League vinta dai bianconeri nel 1996, ri ... calciomercato.com