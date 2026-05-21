Continassa Juve | bianconeri al lavoro verso il derby novità su Thuram Milik e Cabal

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra si sta preparando per il prossimo derby, con attenzione alle condizioni di alcuni giocatori infortunati e ai tempi di recupero. Sono state comunicate novità riguardo alla disponibilità di Thuram, Milik e Cabal, mentre si monitorano anche i giocatori diffidati. La formazione continua ad allenarsi alla Continassa, con sessioni dedicate alla preparazione tattica e fisica in vista della partita imminente. Le notizie ufficiali riguardano anche aggiornamenti su eventuali recuperi e scelte tecniche per l’incontro.

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Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus quest’oggi si è allenata alla Continassa in vista del Derby della Mole in programma domenica sera: Spalletti ha ritrovato Milik e Cabal parzialmente in gruppo, ancora lavoro differenziato invece per Thuram. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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