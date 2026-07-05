La Juventus sta portando avanti diverse trattative di cessione. Thuram spera di trasferirsi al PSG, mentre per Cambiaso si riapre la possibilità di un trasferimento all’Inter. La società continua a negoziare con vari club per definire le uscite dei giocatori. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le trattative sono in corso. La squadra si prepara a modificare il roster in vista della prossima stagione.

di Francesco Spagnolo La Juventus continua ad essere molto attiva anche sul fronte uscite. Thuram spera nel PSG, per Cambiaso potrebbe riaprirsi la pista Inter. Ripensando alla sfida dello scorso marzo allo Stadium contro il Pisa, terminata con un netto 4-0 e il gol di Khephren Thuram, l’entusiasmo della squadra sembrava il preludio a un finale di stagione in crescendo. L’abbraccio di Luciano Spalletti al centrocampista francese simboleggiava la fiducia nel superare i momenti bui. Invece, la squadra ha chiuso l’anno mantenendo la medesima sesta posizione in classifica. La mancata qualificazione alla massima competizione europea costringe ora la dirigenza a pianificare una serie di sacrifici finanziari mirati per far quadrare i conti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, da Thuram a Cambiaso: il punto sulle uscite in casa bianconera. C’è una novità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Juve 2026 Da Martinez a Diaz e Sorloth / Tutte le novità su portiere, difesa e attacco

Notizie e thread social correlati

Juventus, il mercato si tinge di “Fattore K”: da Kluivert a Cambiaso tra entrate e usciteLa Juventus ha effettuato diverse operazioni di mercato, con l’ingaggio di un nuovo attaccante e la cessione di alcuni giocatori.

Raimondi: "Mercato Juve, le novità su Cambiaso, Dibu e Vlahovic. Kean-Fiorentina, occhio alla Premier"La Juventus sta trattando l'acquisto di Cambiaso, Dibu e Vlahovic, secondo Raimondi.

Temi più discussi: Kolo Muani, conto alla rovescia Juve: la novità Psg fa svoltare Carnevali. E spunta Thuram!; ? Juve: accelerata per Kolo Muani. E se parte Thuram (PSG), c'è Goretzka; Juve, Thuram sul mercato per favorire le entrate; Calciomercato Juventus: sacrificato Thuram, arriveranno due centrocampisti.

Calciomercato #Juve: intreccio #Thuram- #KoloMuani, situazione #Cambiaso e piano per #Openda x.com

Mercato Juve, da Thuram a Cambiaso: il punto sulle uscite in casa bianconera. C’è una novitàLa Juventus continua ad essere molto attiva anche sul fronte uscite. Thuram spera nel PSG, per Cambiaso potrebbe riaprirsi la pista Inter Ripensando alla sfida dello scorso marzo allo Stadium contro i ... msn.com

Pagina 2 | Calciomercato Juve: intreccio Thuram-Kolo Muani, situazione Cambiaso e piano per OpendaSi fa rovente l'asse Torino-Parigi! Il club bianconero ha bisogno di fare cassa ma non ha intenzione di svendere o regalare ... tuttosport.com