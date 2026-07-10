La società ha annunciato un addio consensuale con un dirigente, dopo la separazione da un altro collaboratore. Contestualmente, è stato comunicato il nuovo incarico di un direttore dell’area tecnica, che prenderà il posto del precedente. La comunicazione ufficiale conferma la rotazione del personale all’interno del settore tecnico della squadra. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito nel comunicato.

Aggiornamenti importanti in casa bianconera dove è in atto una vera e propria rivoluzione: la nota del club. Altro addio eccellente in casa Juventus. Dopo la separazione da Comolli, anche per Modesto è arrivato il momento dei saluti: a prendere il posto del dirigente francese sarà Frederic Massara, nuovo direttore dell’area tecnica bianconera. Comolli e Modesto (Ansa) – Calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali della società di corso Galileo Ferraris: “ Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, accordo consensuale e addio: il comunicato ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vanoli e la Fiorentina si separano: ufficiale la risoluzione consensuale, il comunicatoIl club toscano ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore.

Leggi anche: Conte e il Napoli si separano: ufficiale la risoluzione consensuale tra l’allenatore e il club azzurro. Il comunicato

Temi più discussi: Juve-Kolo Muani, ci siamo! Carnevali accelera, accordo a un passo, al raduno ci sarà. I dettagli; Juventus, risoluzione consensuale con il dt Modesto; Parte la rivoluzione Samb. Via in tre: non saranno i soli; Vlahovic a Torino? Solo perché ha casa. Per il nuovo centravanti la Juve ha 4 trattative aperte.

Francois #Modesto non è più il direttore tecnico della #Juventus, la nota ufficiale: Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il x.com

Juve, accordo consensuale e addio: il comunicato ufficialeAggiornamenti importanti in casa bianconera dove è in atto una vera e propria rivoluzione: la nota del club. Altro addio eccellente in casa Juventus. Dopo la separazione da Comolli, anche per Modesto ... calciomercato.it

Juventus, risoluzione consensuale con Francois Modesto: il comunicato del clubLa notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Francois Modesto ha risolto il suo contratto con la Juventus e non è più il direttore tecnico bianconero. tuttomercatoweb.com