Il club toscano ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza dettagli aggiuntivi. Il presidente ha commentato la decisione, confermando la fine del rapporto con l’allenatore. La separazione avviene in modo concordato tra le parti.

Leao: «Ho bisogno di una nuova sfida. È stata una stagione difficile. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia» Marotta: «Palestra è un giocatore dell’Atalanta, il fatto di abbinarlo a noi è un po’ forzato. Dumfries si sta avvicinando al Real» Sorteggio calendario Serie A, ecco la prima giornata 202627: tutte le partite! Italiano è arrivato a Istanbul: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. È un momento molto emozionante per me» Mondiali 2026, novità per gli inni nazionali: l’intero staff a centrocampo e fuochi d’artificio! Italiano al Besiktas, tutto fatto! Oggi è il giorno delle firme sul contratto a Istanbul Vincenzo Italiano verso il Besiktas: accordo totale, oggi l’arrivo a Istanbul. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Vanoli e la Fiorentina si separano: ufficiale la risoluzione consensuale, il comunicato

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GRAZIE MISTER VANOLI La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. Comunicato ufficiale: acffiorentina.com/news/va x.com

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