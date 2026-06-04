Conte e il Napoli si separano | ufficiale la risoluzione consensuale tra l’allenatore e il club azzurro Il comunicato

Il contratto tra l’allenatore e il club è stato risolto consensualmente. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la separazione tra le parti.

Conte lascia ufficialmente il Napoli: comunicata la risoluzione consensuale del tecnico con il club azzurro. Il comunicato ufficiale. Il Napoli ha annunciato in via ufficiale la fine del rapporto con il proprio tecnico. Attraverso una nota diffusa sui propri canali, il club partenopeo comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza il contratto che legava la società ad Antonio Conte e a tutti i Suoi collaboratori. Si chiude così, di comune accordo, una parentesi straordinariamente vincente per la storia recente della squadra campana. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Due stagioni di trionfi: dal quarto Scudetto alla Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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CONTE CONFERENZA POST NAPOLI BOLOGNA:FINITA LA STAGIONE TIREREMO LE SOMME E VEDREMO COSA...

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Temi più discussi: A Napoli ho fallito su una cosa. Ho visto tanti veleni e chi sparge veleni è un fallito: l’addio di Antonio Conte; Ora è ufficiale, il Napoli saluta Conte con un post sui social: Grazie mister; Serie A, Napoli: Conte spiega i perchè dell'addio, 'non ho creato un gruppo'; Addio sereno e senza soldi: perché Antonio Conte ha rinunciato ai 15 milioni che il Napoli gli doveva.

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