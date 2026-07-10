JPeralta protagonista alla Parada Dominicana di Milano

Notizia in breve

Un artista caraibico ha partecipato alla Parada Dominicana a Milano, attirando l’attenzione con le sue performance. Durante l’evento, ha ricevuto il supporto di una madrina di rilievo. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno seguito il suo spettacolo. La manifestazione si è svolta con numerosi artisti e pubblico, mantenendo un’atmosfera di festa e musica. La partecipazione dell’artista si è inserita nel programma dell’evento, senza ulteriori dettagli su altre attività.