JPeralta protagonista alla Parada Dominicana di Milano
Un artista caraibico ha partecipato alla Parada Dominicana a Milano, attirando l’attenzione con le sue performance. Durante l’evento, ha ricevuto il supporto di una madrina di rilievo. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno seguito il suo spettacolo. La manifestazione si è svolta con numerosi artisti e pubblico, mantenendo un’atmosfera di festa e musica. La partecipazione dell’artista si è inserita nel programma dell’evento, senza ulteriori dettagli su altre attività.
. L’incredibile retroscena dell’acclamato artista caraibico che sta incantando l’Italia con ritmi travolgenti e una famosissima madrina d’eccezione. Dal cuore della Riviera romagnola fino a Milano, davanti a migliaia di spettatori, anche Riccione è stata rappresentata tra i volti principali della Parada Dominicana in Italia, il più rilevante evento dedicato a cultura, musica e tradizioni della Repubblica Dominicana nel nostro Paese. A ricoprire il ruolo di testimonial è stato JPeralta, artista nato a Santo Domingo e riccionese d’adozione, che ha guidato la sfilata folkloristica tra bandiere, costumi tipici, gruppi di danza, merengue e bachata, diventando uno dei protagonisti più acclamati della manifestazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Daikin protagonista alla Milano Design Week con un concorso interattivoDurante la Milano Design Week, Daikin ha presentato presso Solferino 28 la “Città delle Idee”, un progetto ideato dallo studio MCA – Mario Cucinella...
Škoda Epiq, il Suv elettrico compatto protagonista alla Milano Design WeekDurante la Milano Design Week è stato presentato il nuovo Škoda Epiq, un SUV compatto a propulsione elettrica.