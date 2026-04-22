Durante la Milano Design Week, Daikin ha presentato presso Solferino 28 la “Città delle Idee”, un progetto ideato dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects. Si tratta di un concorso interattivo che mira a coinvolgere direttamente i visitatori, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente attraverso varie attività proposte durante l’evento. La iniziativa si inserisce nel programma della manifestazione, con l’obiettivo di stimolare l’interazione tra pubblico e progettisti.

In occasione della Milano Design Week, Daikin porta a Solferino 28 la “Città delle Idee”, progettata dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects, un concorso interattivo pensato per coinvolgere il pubblico in modo diretto e stimolante. Cuore dell’attivazione è un format dinamico con un breve momento di interazione, dove due hostess Daikin pongono alcune domande legate alle abitudini quotidiane di utilizzo dei sistemi di climatizzazione domestica, alla conoscenza delle pompe di calore, alle potenzialità di risparmio energetico e alle soluzioni più efficaci per il massimo comfort in casa. L’esperienza tocca inoltre il tema dell’integrazione tra climatizzatori e sistemi di riscaldamento esistenti, aprendo una riflessione sulle tecnologie più evolute per ridurre consumi e costi.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Daikin protagonista alla Milano Design Week con un concorso interattivo

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