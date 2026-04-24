Škoda Epiq il Suv elettrico compatto protagonista alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week è stato presentato il nuovo Škoda Epiq, un SUV compatto a propulsione elettrica. L’auto è stata esposta in occasione dell’evento prima di essere messa in vendita presso le concessionarie italiane. La vettura si distingue per il suo design urbano e le caratteristiche tipiche di un Suv compatto, pensato per un pubblico che cerca sostenibilità e praticità.

Meccanica affidabile ed una sempre maggiore attenzione verso l'appeal estetico hanno accompagnato la crescita, nei numeri e nel posizionamento, registrata da Škoda negli ultimi anni. Nel 2026, il brand boemo di proprietà del gruppo Volkswagen irrompe alla Milano Design Week per mostrare l'ultima interpretazione del corso stilistico Modern Solid, espresso nelle linee camuffate della nuova Škoda Epiq. Atteso nelle concessionarie italiane nel corso dell'anno, il Suv elettrico compatto è apparso in versione camuffata all'interno del cortile di Palazzo del Senato, nel Porta Venezia District, dove resterà esposto fino al 26 aprile prossimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Škoda Epiq, il Suv elettrico compatto protagonista alla Milano Design Week Notizie correlate Skoda Epiq protagonista alla Milano Design Week 2026(Adnkronos) – Skoda sceglie ancora una volta il palcoscenico della Milano Design Week per raccontare il proprio percorso verso la mobilità elettrica. Leggi anche: Škoda Epiq, la prova in anteprima del Suv elettrico compatto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Škoda alla Milano Design Week con Ooooh that’s EpiQ: crea, muoviti, gioca; Design Week: Škoda svela in anteprima il nuovo crossover compatto Epiq; Škoda alla Milano Design Week 2026: debutta Epiq, il crossover elettrico urbano; Gattinoni Events firma l’installazione immersiva di Škoda alla Milano Design Week. Škoda gioca alla Milano Design Week nel segno del Suv elettrico EpiqMILANO – Una situazione giocosa e divertente, in contrasto con lo stile barocco del Palazzo del Senato a Milano: è qui che prende vita Ooooh that’s Epiq, l’installazione colorata di Škoda, ... repubblica.it Design Week: Škoda svela in anteprima il nuovo crossover compatto EpiqUn’installazione colorata e giocosa che si fonde con le architetture severe di Palazzo del Senato e stimola i visitatori a vivere gli ambienti e interagire con tutto ciò che è esposto ... corriere.it DALLA BASSA BRESCIANA ALLA MILANO DESIGN WEEK: NASCE GAPE Dalla provincia di Brescia alla scena internazionale del design: il brand GAPE debutta ufficialmente alla Milano Design Week, portando un’idea innovativa di arredo trasformabile. - facebook.com facebook