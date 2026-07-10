Al termine delle prime sessioni di qualifiche, Jorge Martin ha dichiarato di aver svolto una giornata intensa e di aver raggiunto la Q2. La sua squadra dovrà ora concentrarsi sui miglioramenti prima delle qualifiche ufficiali. Martin ha sottolineato l'importanza di aver ottenuto l'accesso alla seconda fase. Il pilota sa che ci sono ancora margini di miglioramento prima di affrontare le prove decisive del Gran Premio di Germania.

Jorge Martin sa perfettamente che avrà ancora molto da lavorare al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring, infatti, il pilota del team Aprilia ufficiale si è fermato in ottava posizione, tenendo la top10 con le unghie e con i denti, dopo un venerdì non troppo brillante. Il miglior tempo delle pre-qualifiche è stato fissato da Marc Marquez in 1:19.394, con Raul Fernandez secondo a 166, terzo Di Giannantonio a 280, quarto Alex Marquez a 317 mentre è quinto Miller a 447. Sesto Ogura a 512 millesimi, settimo Bezzecchi a 602, ottavo Martin a 617, nono Acosta a 632 mentre completa la top10 Morbidelli a 638. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin: “Giornata di grande lavoro. Fondamentale aver raggiunto la Q2”

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