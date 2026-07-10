Jessica oltre il campo Stasera il torneo di padel per ricordare la 31enne

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera si svolge il primo torneo di padel intitolato ‘Oltre il campo - Memorial Je’ in ricordo di una donna di 31 anni deceduta il 20 marzo a causa di un malore improvviso. L’evento inizierà alle 17 e mira a riunire amici e partecipanti per condividere momenti di sport e socializzazione. L’organizzazione ha specificato che l’evento vuole essere anche un’occasione per ricordare la persona scomparsa come avrebbe desiderato.

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"Un momento per stare insieme, divertirsi, fare sport e ricordare Jessica, proprio come avrebbe voluto lei". Si terrà stasera dalle 17 il primo ’Oltre il campo - Memorial Je’, torneo di padel in ricordo di Jessica Francisconi, morta a 31 anni lo scorso 20 marzo a causa di un malore improvviso. Il torneo si terrà all’ Heroe’s Marina Sport Center (viale Thaon de Revel, 51), dove Jessica "lavorava, giocava e organizzava tantissime iniziative". A impegnarsi per il torneo sono proprio le amiche e compagne di padel di Jessica, che hanno voluto dedicarle un momento di ricordo. "Giocavamo con lei da due anni – racconta Serena Baroncelli –, lei praticamente viveva al circolo e viveva per il padel: abbiamo subito legato come gruppo ed eravamo molto unite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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