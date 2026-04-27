Stasera prende il via la 51ª edizione della Coppa Bruno Passalacqua, torneo dedicato alla categoria Juniores. La partita di apertura, tra Follonica Gavorrano e Castiglionese, si disputerà alle 21.15 nello stadio 'Frida Bottinelli Brogelli' di via Lago di Varano, all’interno dell’impianto gestito dalla società Invictasauro. La competizione coinvolge diverse squadre del girone A e vede il debutto ufficiale di questa edizione.

Con la gara Follonica Gavorrano-Castiglionese (girone A), oggi alle 21.15 inizia nell’impianto ’Frida Bottinelli Brogelli’ di via Lago di Varano, sede della società Invictasauro, la cinquantunesima edizione della ’Coppa Passalacqua’. Il torneo è riservato alla categoria Juniores. Sedici le società partecipanti divise in 4 gironi, accedono al turno successivo le prime 2 di ogni raggruppamento. Ai quarti, per il passaggio alle semifinali, non sono contemplati i tempi supplementari, in caso di parità si procederà direttamente ai tiri dal dischetto. Per semifinali e finale, invece, sono previsti due tempi supplementari di 15’ ciascuno ed eventualmente i calci di rigore: la finale in programma mercoledì 10 giugno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Edizione numero 51 per il torneo riservato alla categoria ’Juniores’. Coppa Bruno Passalacqua, stasera il debutto. In campo scendono FolGav e Castiglionese

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