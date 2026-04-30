A ChorusLife arriva Padel in Piazza | gioco libero esibizioni e torneo prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026

Dal 14 maggio al 2 giugno, in Piazza del Sagittario a ChorusLife Bergamo, si terrà “Padel in Piazza”. L’evento vedrà l’installazione di un campo da padel nel centro dello smart district, accompagnato da attività di gioco libero, esibizioni e un torneo. Questa iniziativa rappresenta la prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026, coinvolgendo appassionati, curiosi e sportivi di tutte le età.

Dal 14 maggio al 2 giugno ChorusLife Bergamo ospiterà in Piazza del Sagittario “ Padel in Piazza ”, evento che porterà nel cuore dello smart district un campo da padel e un programma di attività pensato per appassionati, curiosi e sportivi. Oltre due settimane dedicate al gioco libero, a lezioni con istruttori ed esibizioni, in una formula costruita per unire sport, intrattenimento e socialità. Il cuore sportivo della manifestazione sarà il torneo, prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026, circuito amatoriale che proseguirà poi a Milano e Como e si concluderà con un master finale previsto tra settembre e ottobre a Bergamo. La tappa assegnerà punti validi per la classifica del circuito, aggiungendo interesse a un appuntamento pensato per coinvolgere il pubblico in un contesto accessibile ma di buona qualità tecnica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: A ChorusLife arriva Padel in Piazza; Per oltre due settimane, ChorusLife ospiterà un campo di padel a cielo aperto.

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