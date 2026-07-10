L’attrice è stata vista a Roma con un abito in pizzo nero, mentre passeggiava con il fidanzato. La coppia si è mostrata insieme in diverse occasioni nelle strade della città. Le foto le ritraggono sorridenti e in sintonia, mentre si spostano tra monumenti e locali. Le immagini sono state scattate nel corso di una giornata di relax e svago. Non ci sono altri dettagli sui luoghi visitati o sulle attività svolte durante le vacanze.

L’estate porta consiglio, e nel caso di Jessica Alba porta soprattutto tanto amore. L’attrice sta vivendo giornate da sogno tra le bellezze del nostro Paese, e a rendere il tutto ancora più speciale c’è lui, il fidanzato Danny Ramirez, con cui si mostra affiatata e raggiante. Una fuga romantica in pieno stile “Dolce vita”. Jessica Alba, l’abito di pizzo nero: un incanto alla sfilata. Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma si è tenuta la sfilata di alta moda firmata Fendi. E tra gli ospiti più attesi c’era proprio lei, Jessica Alba, mano nella mano con il compagno, entrambi complici e sorridenti davanti ai flash. Getty Images Jessica Alba, il look alla sfilata Per l’occasione, Jessica ha puntato tutto su un look tanto raffinato quanto audace. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Jessica Alba in pizzo nero a Roma, le vacanze italiane con il fidanzato Danny Ramirez

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